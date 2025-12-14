Slušaj vest

Najbolji igrač Atlanta Hoksa, Trej Jang, uskoro će se priključiti ekipi.

Podsetimo, Jang je na početku sezone istegao medijalni ligament kolena zbog čega je morao na dužu pauzu.

Oporavak teče po planu, naredne nedelje trebalo bi da se priključi ekipi na treninzima i očekuje se da će se oko Božića konačno vratiti na teren.

Hoksi trenutno zauzimaju deveto mesto na Istoku sa skorom 14-12.

Jang je u pet utakmica, koje je odigrao ove sezone, prosečno beležio 17.8 poena, 7.8 asistencija i dva skoka.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaOGROMNA PODRŠKA ZA NIKOLU TOPIĆA! Iz Oklahome se oglasili zbog Srbina: "Smiren je, ne žali sebe... Imamo veliko poštovanje prema njemu!"
Nikola Topić
KošarkaDOBRO PROTRLJAJTE OČI: Košarka ili cirkus? Frapantan prosek poena na sedam sinoćnjih NBA utakmica! Da li su ovi ljudi čuli za obranu?
NBA logo
KošarkaŠTA PRIČA OVAJ ČOVEK?! Smela izjava Vembanjame: "Jokić nije najbolji košarkaš... To ću biti ja!"
Viktor Vembanjama i Nikola Jokić
KošarkaVUKOVI RAZORUŽALI RATNIKE: Minesota savladala Golden Stejt u gostima (VIDEO)
Stef Kari Golden Stejt - Minesota NBA

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA