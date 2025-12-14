Jang blizu povratka na parket.
nba
SJAJNE VESTI ZA HOKSE: Uskoro se vraća prva zvezda tima!
Slušaj vest
Najbolji igrač Atlanta Hoksa, Trej Jang, uskoro će se priključiti ekipi.
Podsetimo, Jang je na početku sezone istegao medijalni ligament kolena zbog čega je morao na dužu pauzu.
Oporavak teče po planu, naredne nedelje trebalo bi da se priključi ekipi na treninzima i očekuje se da će se oko Božića konačno vratiti na teren.
Hoksi trenutno zauzimaju deveto mesto na Istoku sa skorom 14-12.
Jang je u pet utakmica, koje je odigrao ove sezone, prosečno beležio 17.8 poena, 7.8 asistencija i dva skoka.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši