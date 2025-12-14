Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde ugostili su neugodni Spartak iz Subotice u 10. kolu ABA lige.

Dobro je Spartak otvorio meč i namučio Zvezdu, a krilni as crveno-belih Džordan Nvora, šokirao je sve prisutne u dvorani "Aleksandar Nikolić" krajem druge deonice.

Naime, Nvora je promašio zakucavanje u čistoj kontri 1 na 0, a zatim i doživeo težak pad nedugo nakon toga, posle čega su se svi uplašili da se Nigerijac povredio.

Na svu sreću, Nvora se pridigao i nastavio utakmicu...

BONUS VIDEO: