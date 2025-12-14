Težak pad je doživeo košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora.
JEZIVO ŠTA JE DŽORDAN NVORA URADIO! Navijači Crvene zvezde u šoku - svi su u strahu da se nije i povredio!(VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde ugostili su neugodni Spartak iz Subotice u 10. kolu ABA lige.
Dobro je Spartak otvorio meč i namučio Zvezdu, a krilni as crveno-belih Džordan Nvora, šokirao je sve prisutne u dvorani "Aleksandar Nikolić" krajem druge deonice.
Naime, Nvora je promašio zakucavanje u čistoj kontri 1 na 0, a zatim i doživeo težak pad nedugo nakon toga, posle čega su se svi uplašili da se Nigerijac povredio.
Na svu sreću, Nvora se pridigao i nastavio utakmicu...
