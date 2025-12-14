Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u 10. kolu ekipu Spartaka iz Subotice rezultatom - 93:77.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Spartak Subotica Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Posle utakmice na konferenciji za medije govorio je trener crveno-belih Saša Obradović

Čestitam mojim igračima. Utakmica je bila izuzetno teška, a uveren sam da ljudi ne shvataju koliko je stepen potrošnje, s obzirom na sve probleme koje imamo sa povredama. Odigrali smo solidnu utakmicu posle motivnog pražnjena protiv Partizana, pa u dobrom raspoloženju krećemo u Izrael“, naglasio je Saša Obradović.

Upitan je za Čimu Monekea.

„Moneke je trenirao, ali tek pred polazak u Izrael znaćemo da li je u stanju da igra ili ne. Posle utakmice sa Partizanom sam rekao da je u pitanju jedna utakmica, igraćemo ih još i bićemo bolji. Ali me stvarno muči potrošnja da ne mogu rečima da opišem. Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se osećaju igrači“.

Trener Spartaka Vlada Jovanović izneo je svoje utiske.

„Utakmica je bila interesantna. Prvo poluvreme je bilo jako, ali smo u nastavku pali, imali smo mnogo izgubljenih lopti, imali smo problema sa ofanzivnim skokom rivala. Treća i četvrta deonica nisu bile onakve kakve bi trebalo da budu, ali Zvezda ipak ima evroligašku rotaciju i to treba uzeti u obzir. Smatram da smo mogli da imamo bolji rezultat na kraju prvog poluvremena i što nismo izbegli ubedljiv poraz“, naglasio je trener Spartaka, Vladimir Jovanović.