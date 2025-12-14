Slušaj vest

Košarkaši Partizana sastali su se sa FMP-om u Železniku u 10. kolu ABA lige.

Neverovatna scena viđena je na klupi Partizana, kada je na jednom tajm-autu Isak Bonga, inače košarkaš po vokaciji, crtao akciju na tabli - kao da je trener ekipe.

Što ne ide ne ide, mora se znati neka hijerarhija u ekipi, a trenerska tabla treba da ostane u rukama šefa stručnog štaba.

