Isak Bonga u ulozi trenera Partizana.
NEVEROVATNA SCENA U ŽELEZNIKU! Isak Bonga crtao akciju na tabli, može li to tako? (VIDEO)
Neverovatna scena viđena je na klupi Partizana, kada je na jednom tajm-autu Isak Bonga, inače košarkaš po vokaciji, crtao akciju na tabli - kao da je trener ekipe.
FMP - Partizan, 14.12.2025 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Što ne ide ne ide, mora se znati neka hijerarhija u ekipi, a trenerska tabla treba da ostane u rukama šefa stručnog štaba.
