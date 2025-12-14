Slušaj vest

Džabari Parker nastavlja sa lošim izdanjima u dresu Partizana.

Nekadašnji drugi pik na NBA draftu ima vidne probleme sa viškom kilograma, a večiti derbi protiv Crvene zvezde odigrao je blago rečeno katastrofalno.

1/11 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Zbog toga ga Mirko Ocokoljić, trener crno-belih, nije vraćao u igru u drugom poluvremenu, a za istom odlukom je posegao i na meču protiv FMP-a u nedelju (pobeda crno-belih 91:79). Sa Parkerom je Partizan u prvom poluvremenu imao ukupni indeks od -14!

Parker je ponovo bio očajan i daleko od ozbiljne košarke, pa je Ocokoljić rešio da Parkera više ne uvodi u igru. Njega je na mestu četvorke zamenio Arijan Lakić u nastavku duela u Železniku.

BONUS VIDEO: