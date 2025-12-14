Slušaj vest

Džabari Parker nastavlja sa lošim izdanjima u dresu Partizana.

Nekadašnji drugi pik na NBA draftu ima vidne probleme sa viškom kilograma, a večiti derbi protiv Crvene zvezde odigrao je blago rečeno katastrofalno.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Zbog toga ga Mirko Ocokoljić, trener crno-belih, nije vraćao u igru u drugom poluvremenu, a za istom odlukom je posegao i na meču protiv FMP-a u nedelju (pobeda crno-belih 91:79). Sa Parkerom je Partizan u prvom poluvremenu imao ukupni indeks od -14!

Parker je ponovo bio očajan i daleko od ozbiljne košarke, pa je Ocokoljić rešio da Parkera više ne uvodi u igru. Njega je na mestu četvorke zamenio Arijan Lakić u nastavku duela u Železniku.

Ne propustiteKošarkaNEVEROVATNA SCENA U ŽELEZNIKU! Isak Bonga crtao akciju na tabli, može li to tako? (VIDEO)
Isak Bonga
KošarkaFMP - PARTIZAN: Vašington vodio crno-bele do preokreta
fmp-partizan-3896063.JPG
EvroligaŠOKANTNI DETALJI OKO ĐOANA PENJAROJE! Šuška se da preuzima Partizan, a ovo će vas iznenaditi!
PARTIZAN-BARCELONA_04.JPG
EvroligaOSTOJA MIJAILOVIĆ SE OBRAĆA PRVI PUT NAKON ODLASKA ŽELJKA OBRADOVIĆA! Predsednik Partizana odgovara na pitanja novinara, evo kada je zakazana konferencija!
Ostoja Mijailović

BONUS VIDEO:

Ovako su Grobari dočekali igrače Partizana Izvor: Kurir