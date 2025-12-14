Slušaj vest

Pobednički niz Partizana pod vođstvom privremenog trenera Mirka Ocokoljića nastavljen je i u Železniku.

Partizan je savladao FMP u okviru 10. kola ABA lige i tako nastavio borbu za prvo mesto u grupi A.

1/8 Vidi galeriju FMP - Partizan, 14.12.2025 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Bila je to četvrta utakmica i četvrta pobeda Ocokoljića posle odlaska Željka Obradovića.

Pred Partizanom je duplo kolo Evrolige i dueli sa Virtusom i Žalgirisom. Crno-beli će u sredu dočekati italijanski klub istih boja, ali je pitanje da li će Ocokoljić sedeti na klupi. Prema nekim informacijama, moguće je da će upravo tada debitovati Đoan Penjaroja.

"Mi dobro igramo, ali ćemo videti kako će sve da izgleda u sredu, jer do tada svašta može da se desi. Najvažnije je da oporavimo momke, odmorimo ih, jer sledi Virtus", rekao je Ocokoljić posle pobede u Železniku.

O samom meču, rekao je:

"Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom. Izgledali smo 40 minuta korektno i podigli nivo agresivnosti, da bi se dobila utakmica. FMP je čvrst i agresivan tim i morali smo da zaustavimo tranziciju. Neke stvari smo uspeli, ali neke nismo. Međutim, ako se uzme u obzir da smo pre dva dana igrali tešku utakmicu, ja sam prezadovoljan".

Partizan nije mogao da računa na Nika Kalatesa, dok su neki igrači imali smanjenu minutažu. Ocokoljić je to ovako objasnio.

"Vodili smo računa, jer smo imali problema sa povredama. Čak i igrači koji su igrali večeras su imali određeni problem. Kalates je probao na zagrevanju, ali nije mogao. Što se tiče motivacije, pričao sam igračima koliko je Partizan ovde igrao teških utakmica i izgubio. Tražio sam igračima da daju maksimum. Znam da im nije lako, jer je bilo ozbiljno emotivno pražnjenje pre dva dana. Čestitam kolegi Nikitoviću i momcima, jer igraju jaku i brzu košarku. Nije lako igrati protiv njih, a sviđa mi e što su moji igrači u dobrom momentu. Vidi se da su srećni, da se bodre i da su bili najbolji kad je najpotrebnije".