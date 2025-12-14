Povratak u NBA ligu? Džered Batler iskren na tu temu.
DŽERED BATLER SE VRAĆA U NBA LIGU? Bek Crvene zvezde stavio tačku!
Džered Batler je kao i protiv Partizana u petak, bio sjajan i u abaligaškom okršaju protiv Spartaka iz Subotice - u pobedi Crvene zvezde (93:77).
Po završetku meča Batler je govorio u miks zoni, a upitan je i o mogućem povratku u NBA ligu.
Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Povratak u NBA trenutno nije ideja - kaže Batler!
- Ne razmišljam na taj način. Naravno, ako se ukaže prilika, razmotriću opcije, ali moj glavni fokus je da pobeđujem i da igram košarku na visokom nivou. To mi je prioritet!
Priznaje, uživa na Malom Kalemegdanu.
- Sjajno je, generalno. Naravno, ima nekih stvari u životu na koje treba vremena da se navikneš, ali zaista uživam. Stvarno uživam - istakao je Batler.
