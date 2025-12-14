Slušaj vest

Džered Batler je kao i protiv Partizana u petak, bio sjajan i u abaligaškom okršaju protiv Spartaka iz Subotice - u pobedi Crvene zvezde (93:77).

Po završetku meča Batler je govorio u miks zoni, a upitan je i o mogućem povratku u NBA ligu.

Džered Batler

Povratak u NBA trenutno nije ideja - kaže Batler!

- Ne razmišljam na taj način. Naravno, ako se ukaže prilika, razmotriću opcije, ali moj glavni fokus je da pobeđujem i da igram košarku na visokom nivou. To mi je prioritet!

Priznaje, uživa na Malom Kalemegdanu.

- Sjajno je, generalno. Naravno, ima nekih stvari u životu na koje treba vremena da se navikneš, ali zaista uživam. Stvarno uživam - istakao je Batler.

