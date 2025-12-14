Slušaj vest

Košarkaši Vašingtona upisali su pobedu nad Indijanom rezultatom 108:89 u meču NBA lige.

Za pobednički tim je 16 minuta u igri proveo srpski košarkaš Tristan Vukčević, koji je to vreme solidno iskoristio. Meč je završio sa šest poena (2/7) iz igre, uz tri skoka, ali i dve izgubljene lopte.

Detalji sa utakmice Filadelfija - Vašington, Tristan Vukčević Foto: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Najefikasniji je bio Marvin Begli sa 23 poena i 14 skokova, dok je Si-Džej Mekalum dodao 18. Istakao se i Džastin Šampejn sa 13 poena, ali i čak 14 uhvaćenih lopti.

Ekipa iz prestonice je prekinula ovom pobedom niz od četiri uzastopna poraza, dok je Indijani ovo drugi neuspeh u zaredom.

Vašington je poslednji na tabeli Istočne konferencije sa četiri pobede, a Indijana pretposlednja sa šest.

