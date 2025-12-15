Slušaj vest

Posle pobede crveno-belih protiv Spartaka u 10. kolu ABA lige, samo dva dana nakon poraza u teškoj evroligaškoj utakmici protiv Partizana, Obradović je dobio pitanje o pripremi utakmice i da li je bilo teže "oporaviti" ekipu posle poraza u derbiju, ili činjenica da je Spartak pre ovog meča imao četiri vezane pobede protiv crveno-belih.

- Prvo i osnovno, ljudi treba da znaju šta znači bilo koja pobeda, posle utakmice sa Partizanom, to je jedna utakmica, igraćemo ih još, i bićemo bolji, jer ćemo imati više igrača na raspolaganju. I u toj, kao i u ovoj je velika potrošenost, ne možete da shvatite kako se ja osećam, koliko sam potrošen, a tek igrači. Čak i Zvezda sa tim rosterom koji je predviđen na početku. Niti jedno, niti drugo, najbitnije je da smo ostali zdravi posle ove utakmice - rekao je Saša Obradović.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Spartak Subotica Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

On je prethodno čestitao svojim igračima na pobedi i istakao da je utakmica bila fizički zahtevna.

- Čestitke mojim igračima, mnogo je teška bila utakmica. Ljudi koji gledaju nemaju predstavu kakva je ovo potrošenost. Ne traje to samo za ovu utakmicu, već neko vreme zbog smanjene rotacije. Jako sam zabrinut za igrače koji moraju da igraju više. Dobro je da smo posle emotivnog pražnjenja odigrali solidnu utakmicu i sa dobrom atmosferom idemo u Izrael.

U Izraelu bi Čima Moneke mogao da se vrati u tim.

- Trenirao je, prilično je dobar, ali i dalje je ostalo da odlučimo, to ćemo do sutra videti. Ako bude išao, igraće - poručio je Obradović.

Bonus video: