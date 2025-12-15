Lebron Džejms i Dilon Bruks su celu utakmicu imali zanimljive duele, a na kraju je došlo i do sukoba.
KAKO JE MOGUĆE DA LEBRON NIJE ISKLJUČEN?! Nakon totalne ludnice koju je gledao Luka Dončić, svi se pitaju jednu stvar!
Los Anđeles Lejkersi, predvođeni najefikasnijim Lukom Dončićem, pobedili su Finiks Sanse posle dramatične završnice koju je obeležila burna reakcija Bruksa nakon što je postigao trojku za neverovatan preokret svog tima.
Lebron Džejms je prethodno, bio prilično agresivan prilikom pokušaja da odbrani svoj koš. Bruks je pogodio trojku, sudije nisu dosudile faul uz šut, a košarkaš Finiksa je burno reagovao.
Sukob Dilona Bruksa i Lebrona Džejmsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Dobio je zbog toga tehničku grešku, što je bio ujedno i njegov isključujući prekršaj.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Zanimljivo je da je Bruks izbačen sa utakmice, a da Lebron prethodno nije i to je pitanje koje postavljaju brojni ljubitelji košarke.
