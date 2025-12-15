Slušaj vest

Rezultat utakmice u kojoj su Voriorsi igrali kao gost bio je 136:131.

Stef Kari, najbolji šuter svih vremena je za 35 minuta na terenu postigao 48 poena, uz pogođenih 16 od 26 šuteva iz igre, a od toga 12 od 19 za tri poena.

Kari je tako prestigao Majkla Džordana po broju utakmica sa 40 ili više poena nakon 30. rođendana.

Sa druge strane, odličan je bio Deni Avdija, sin čuvenog košarkaša Crvene zvezde Zufera Avdije.

Deni je postigao 26 poena, uz osam asistencija i sedam skokova, a Portland su, uz njega, predvodili Džeremi Grent i Šejdon Šarp sa po 35 poena.

Portland sada ima 10 pobeda uz 16 poraza, a Golden Stejt 13 pobeda i 14 poraza.

