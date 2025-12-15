Slušaj vest

Crno-beli su u Železniku stigli do pobede rezultatom 79:91 u 10. kolu ABA lige.

FMP je imao prednost od pet poena nakon prvog poluvremena, ali u nastavku nije uspeo da isprati visok ritam rivala..

- Mislim da smo odgovorili koliko smo mogli. Partizan nas je od samog starta shvatio vrlo ozbiljno. Njihov pristup odbrani krajem treće i početkom četvrte četvrtine pokazao je evroligašku čvrstinu. Ne bih rekao tuču, ali govorimo o kontakt igri koja je nivo iznad nas. Na to nismo mogli da odgovorimo. Imali smo osam izgubljenih lopti u tom periodu i to je praktično jedini momenat kada je Partizan trčao kontre i davao lake poene - rekao je Nikitović i dodao:

- U prvom poluvremenu smo dali 21 poen iz kontranapada, dok smo u drugom postigli samo nekoliko. U igri pet na pet vrlo teško možemo da dobijemo Partizan. Igrate koliko vam protivnik dozvoli, a mi smo šutirali za tri poena 3/19, jer su dobro branili naše šutere. Zbog toga smo imali dobre procente za dva, ali teško je pobediti Partizan kod kuće sa takvim šutem. Mislim da smo ovu utakmicu odigrali čak i bolje nego prethodnu protiv njih, jer su potrošili više igrača sa velikom minutažom. Bila je to prava utakmica, pravo odmeravanje snaga, bez ikakvog odmaranja za njihove naredne obaveze. Videlo se da im je stalo da pobede, što su na kraju i uradili.

Pričao je o izgubljenim loptama, FMP ih je napravio 17.

- Mislim da nas je protivnik izrespektovao i spremio se da nam ne dozvoli šut za tri poena. Te lopte nismo gubili tako što su nam ispadale iz ruku, već pod jakim kontaktom i dobrom odbranom Partizana, gde su nam često na prodorima grabili loptu. To je pohvalno za moje igrače. Igrači koji su dva, možda i tri nivoa iznad nas, branili su koš sa takvom željom i borbenošću. U prvom poluvremenu smo ih nadigrali lakim poenima i kontranapadima. Da su oni nastavili na tom nivou, mi bismo dobili utakmicu. Međutim, zaoštrili su stvari u nastavku i iznudili naše greške izuzetno jakom odbranom.

Pohvalio je svoje igrače Aleksu Stanojevića i Petra Ostojića.

- Vidim da mediji prate Crvenu zvezdu i Partizan, kao i igrače koje neko spomene na Instagramu. Vi kao sportski radnici trebalo bi da postavite pitanje o našem mladom reprezentativcu Stanojeviću, koji je odigrao fenomenalnu utakmicu. On je u prvom poluvremenu praktično odsekao Džabarija Parkera, koji je imao indeks -14. Stanojević je za 27 minuta postigao 12 poena, imao pet skokova i doprineo u svim statističkim kategorijama. On je 2006. godište, nema mlađeg srpskog igrača koji igra ABA ligu.

- Da ne spominjem Ostojića, koji je 2007. godište. Naš mladi reprezentativac je odigrao izuzetno dobru utakmicu protiv igrača kao što su Bonga, Parker, Osetkovski. Svi za ovim stolom, uključujući i vas novinare, trebalo bi da budemo zadovoljni time i da više pažnje posvetimo našim igračima. Da li je Parker presedeo drugo poluvreme zbog indeksa -14? Da li je najbolji igrač Evropskog prvenstva morao da se vraća u igru da bi Partizan pobedio? Mislim da su to najbolje stvari sa ove utakmice - rekao je Saša Nikitović.

