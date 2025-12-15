Slušaj vest

Srpski košarkaški trener Darko Rajaković i njegovi Toronto Reptorsi najprijatnije su iznenađenje NBA lige.

Tim iz Kanade, kojem je predviđana još jedna očajna sezona, nalazi se na šestom mestu Istočne konferencije i realnim izgledima da se domogne plej-ofa.

Darko Rajaković trener Toronto Reptorsa Foto: ERIK S. LESSER/EPA

Igraju bez pritiska

Za uspeh Toronta najzaslužniji je upravo Srbin Darko Rajaković, jer njegov tim ima 15 pobeda i 11 poraza i pravi su hit u NBA ligi. Prošlu sezonu Reptorsi su završili na 11. mestu Istoka, sa 30 trijumfa i 52 izgubljena meča.

Niko pred Rajakovića i njegove igrače ne postavlja bilo kakve uslove, deluje da im niko ne bi zamerio ni da ostanu bez plej-ofa, jer ova ekipa ima cilj i viziju za sledeće sezone.

Vika u svlačionici

Činjenica je da Darko Rajaković radi odličan posao sa Torontom i da ga igrači obožavaju. Brendon Ingram je prva zvezda ekipe, momak kojeg su svojevremeno poredili sa Kevinom Durentom.

Sa oduševljenjem priča o radu sa srpskim trenerom, jer ove sezone igra svoju najbolju košarku.

- Rekao bih da je najbolji deo igranja u Torontu to kad Darko uleti u svlačionicu i počne da viče. I to nije samo jedan dan - to je svaki dan! Donosi energiju iz dana u dan. On je vođa našeg tima. Brine da energiju donesemo na trening i na utakmicu - rekao je Ingram u razgovoru za "Atletik" i nastavio:

Brendon Ingram u razgovoru sa Darkom Rajakovićem Foto: Jeff McIntosh / PA Images / Profimedia

Pljuvanje u hranu



- Važno mu je da mi imamo energiju svaki put kad zakoračimo na teren. I zato mi je to u Torontu najbolji deo. Trener koji je prisutan bukvalno svakog dana! Imam osećaj da uvek govori pravu stvar. Kaže ono, što treba da kaže. Ništa ne prećutkuje.

Još jedan važan igrač Toronta Skoti Barns opisao je kakvu energiju poseduje Darko Rajaković. Posebno kada su u pitanju slavlja posle pobeda.



- Nije lud! Ima mnogo energije... Jednom je uleteo u svlačionicu u Atlanti u svom tom slavlju mi ispljuvao hranu. To je bilo baš smešno. Morao sam da bacim to što sam hteo da pojedem - smejao se i pričao Barns.

Skoti Barns košarkaš Toronto Reptorsa Foto: ERIK S. LESSER/EPA

Govori srpski da te ceo svet razume



Mladom Džamalu Šidu posebno je simpatično kad Darko Rajaković počne da govori na svom maternjem jeziku.



- Kad god se naljuti i opsuje na srpskom, to bude baš smešno. To je na nekom jeziku koji ne razumem. Nemam pojma šta priča. Kad viče na nas i ode korak dalje, samo se pojave taj naglasak i taj srpski - istakao je Šid.

Džamal Šid košarkaš Toronto Reptorsa Foto: Printskrin/Instagram

Posvećeni lider

Gruzin Sandro Mamukelašvili igra sjajno, a o Rajakoviću ima svoje mišljenje.



- Treneri obično budu direktni sa dvojicom, trojicom igrača. Nikad nisam video trenera da bude direktan sa svih 17. Ili da prekine grupu na treningu, uskoči kao glavni trener i ispravi nešto... Zaustavi šutersku vežbu da nešto objasni. To je posvećenost. Darko je definitivno vođa. Najbolje je to što on zna da je lider, ali dopušta i ostatku stručnog štaba da se pokažu. I igračima. Svi smo lideri. Svako ima glas u ovom timu. To je najbolja stvar!

Sandro Mamukelašvili košarkaš Toronto Reptorsa Foto: ERIK S. LESSER/EPA

Ja sam Srbin, ne i Evropljanin

Darko Rajaković pojasnio je Amerikancima svoj trenerski pristup.

- Direktan, iskren, transparentan! Ne znam drugačije. Sve što ostane neizrečeno vodi do pretpostavki, a pretpostavke često odu u pogrešnom smeru. Trudim se da budem potpuno otvoren sa svima sa kojima radim, trenerima, igračima, ljudima u organizaciji. To je prvi korak ka poverenju - objasnio je Rajaković i otkrio zašto je takav:

- Prvo, ja sebe ne vidim kao Evropljanina. Ja sam Srbin! Ljudi iz moje zemlje, posebno oni koji rade u sportu su veoma strastveni i vrlo direktni. I toja radim sa svojim timom. To sam ja kao osoba. Ne mogu da budem drugačiji. Naravno, sve to mora da ostane u granicama poštovanja, uz iskazivanje brige i pokazivanje odakle to dolazi. Ali da, ja sam strastven.