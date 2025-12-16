Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan je dogovorio dolazak Kamerona Pejna, saznao je Kurir iz pouzdanih izvora. Iskusni američki plejmejker postaće novo pojačanje crno-belih i uskoro se očekuje i zvanična potvrda transfera.

Pejn iza sebe ima bogato NBA iskustvo, a u Partizan stiže kao igrač koji treba odmah da donese kvalitet i sigurnost u organizaciji igre. Njegov dolazak predstavlja jedno od najzvučnijih pojačanja Partizana u tekućoj sezoni.

Pejn je poznat po neobičnoj tehnici šuta, odnosno neobičnom izbačaju.

Njegov stav pre šuta je totalno se razlikuje od ostalih, okrenut je postavljen drugačije.

Uprkos tome, tokom karijere je imao i neke veoma dobre sezone kada je reč o procentima šuta.

Kao košarkaš Klivlenda u sezoni 2018/19 je pogodio 49,1 odsto šuteva iz igre, a kada je reč o šutu za tri poena, najbolji je bio u sezoni 2020/21 kada je pogodio 44 odsto šuteva za tri poena.

Pogledajte kako šutira novi košarkaš Partizana:

Zanimljiv je i način na koji izvodi slobodna bacanja:

Ko je Kameron Pejn?

Kameron Pejn je rođen 8. avgusta 1994. godine, koji igra na poziciji plejmejkera. Američki košarkaš ima bogatu karijeru u kojoj je igrao za Indijanu, Njujork, Filadelfiju, Milvoki, Finiks, Klivlend, Čikago, Oklahomu…

1/9 Vidi galeriju Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Prošle sezone je u NBA ligi odigrao 85 utakmica za Nujork Nikse, a na njima je prosečno beležio 6,2 poena uz 1,3 skoka i 2,4 asistencije.

Najzapaženije partije pružao je u dresu Finiksa, gde je imao važnu ulogu u rotaciji i bio prepoznatljiv po energiji, brzini i agresivnoj igri u oba pravca.

Pejn je igrač koji može odmah da pravi razliku na evroligaškom nivou. To očekuju u crno-belom taboru.

Bonus video: