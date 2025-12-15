Slušaj vest

Nakon što je Zoran Savić napustio klub, Paspalj je stigao na njegovu poziciju.

Crno-beli su vezali četiri pobede, po dve u Evroligi i ABA ligi i situacija sada deluje bolje u odnosu na period od pre dve nedelje.

Podsetimo, navijači nisu lako prihvatili odlazak Željka Obradovića.

Žarko Paspalj se osvrnuo na dešavanja sa utakmice protiv Bajerna, prvoj nakon odlaska Obradovića.

- Mirko Ocokoljić je skupio snage da na naš zahtev preuzme tim. Prvi put u životu sam sreo onu utakmicu protiv Bajerna. Nikad sramotnije se nisam osećao, uzeli su za pravo da stave Partizan u potpuno deseti plan. Najsramotnija slika koju sam doživeo na bilo kom košarkaškom terenu. Potom Kluž gde je bilo sve bolje, onda dolazi Zvezda gde nismo odigrali neku dobru utakmicu, ali smo došli do velike pobede. Ovo sada je za nijansu bolje, ali daleko od dobroga. Želja da se ova sezona ne baci je velika i zato svi zajedno tražimo rešanja koja su bitna - rekao je Paspalj na redovnoj godišnjoj konferenciji za medije KK Partizan.

