ISTORIJA JE ISPISANA! Stef Kari prestigao Majkl Džordana!
Košarkaš Golden Stejt Voriorsa Stef Kari je postavio rekord za najviše utakmica sa 45+ poena kada su u pitanju plejmejkeri.
Kari nastavlja da nosi Golden Stejt Voriorse uprkos problemima tima, u poslednje odigranom meču je postigao 48 poena protiv Portland Trejl Blejzersa.
Jedanaestostruki učesnik Ol-star utakmice propustio je nekoliko utakmica zbog kontuzije desnog kvadricepsa, ali se nedavno vratio.
U svom prvom nastupu protiv Minesota Timbervulvsa u petak, Kari je postigao 39 poena, iako Voriorsi nisu uspeli da pobede
U nedelju je bio još bolji, postigavši 48 poena protiv Portland Trejl Blejzersa , ali Golden Stejt je ponovo ostao bez pobede.
Takođe, prestigao je legendarnog Majkl Džordana, sa najviše 40+ poena na utakmicama posle 30 godine.
Uprkos problemima tima, Kari je je ušao u istoriju kakvu nijedan drugi plejmejker NBA nije postigao. Kari ima najviše utakmica sa 45 poena među plejmejkerima u istoriji NBA.
Kari ove sezone prosečno postiže 28,5 poena po utakmici, uz 47,3% šuta iz igre i 39,1% za tri poena.
Golden Stejt drži 8. mesto u Zapadnoj konferenciji NBA lige sa skorom od 13-14.
