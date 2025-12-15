Slušaj vest

Košarkaš Golden Stejt Voriorsa Stef Kari je postavio rekord za najviše utakmica sa 45+ poena kada su u pitanju plejmejkeri.

Kari nastavlja da nosi Golden Stejt Voriorse uprkos problemima tima, u poslednje odigranom meču je postigao 48 poena protiv Portland Trejl Blejzersa.

1/4 Vidi galeriju Stef Kari protiv Hjustona Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jedanaestostruki učesnik Ol-star utakmice propustio je nekoliko utakmica zbog kontuzije desnog kvadricepsa, ali se nedavno vratio.

U svom prvom nastupu protiv Minesota Timbervulvsa u petak, Kari je postigao 39 poena, iako Voriorsi nisu uspeli da pobede

U nedelju je bio još bolji, postigavši 48 poena protiv Portland Trejl Blejzersa , ali Golden Stejt je ponovo ostao bez pobede.

Takođe, prestigao je legendarnog Majkl Džordana, sa najviše 40+ poena na utakmicama posle 30 godine.

Uprkos problemima tima, Kari je je ušao u istoriju kakvu nijedan drugi plejmejker NBA nije postigao. Kari ima najviše utakmica sa 45 poena među plejmejkerima u istoriji NBA.

Kari ove sezone prosečno postiže 28,5 poena po utakmici, uz 47,3% šuta iz igre i 39,1% za tri poena.

Golden Stejt drži 8. mesto u Zapadnoj konferenciji NBA lige sa skorom od 13-14.

