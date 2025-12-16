Slušaj vest

Spektakularan meč između Denver Nagetsa i Hjuston Roketsa obeležila je jedna diskutabilna sudijska odluka u poslednjim sekundama meča.

1/6 Vidi galeriju Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Na dve sekunde pre kraja regularnog dela utakmice, Alperen Šengun postigao je koš za prednost Roketsa 116:117, pa je Dejvid Adelman zatražio tajm-aut.

Pre nego što je Džamal Marej izveo loptu, Tim Hardvej Džunior završio je na parketu nakon duela sa Ejmenom Tompsonom i pištaljka se oglasila. Denveru je dodeljeno jedno slobodno bacanje i lopta sa strane. Marej je iskoristio poklon i Nagetsi su tako izborili produšetak.

Sudijska odluka podigla je veliku prašinu, jer na snimku deluje da Tompson nije gurnuo Hardveja, već je košarkaš Nagetsa sam proklizao.

Da li su arbitri oštetili Hjuston u ovoj situaciji? Procenite sami...

Podsetimo, Denver je slavio posle produžetka rezultatom 128:125, a Nikola Jokić meč je završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom

Kurir sport