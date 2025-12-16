Slušaj vest

Spektakularan meč između Denver Nagetsa i Hjuston Roketsa obeležila je jedna diskutabilna sudijska odluka u poslednjim sekundama meča.

Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Na dve sekunde pre kraja regularnog dela utakmice, Alperen Šengun postigao je koš za prednost Roketsa 116:117, pa je Dejvid Adelman zatražio tajm-aut.

Pre nego što je Džamal Marej izveo loptu, Tim Hardvej Džunior završio je na parketu nakon duela sa Ejmenom Tompsonom i pištaljka se oglasila. Denveru je dodeljeno jedno slobodno bacanje i lopta sa strane. Marej je iskoristio poklon i Nagetsi su tako izborili produšetak.

Sudijska odluka podigla je veliku prašinu, jer na snimku deluje da Tompson nije gurnuo Hardveja, već je košarkaš Nagetsa sam proklizao.

Da li su arbitri oštetili Hjuston u ovoj situaciji? Procenite sami...

Podsetimo, Denver je slavio posle produžetka rezultatom 128:125, a Nikola Jokić meč je završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ PONOVO POKAZAO "BEJBI" ŠENGUNU KO JE TATA NBA LIGE! Srbin postigao 39 poena uz TRIPL-DABL, Denver posle produžetka srušio Roketse!
Nikola Jokić
KošarkaISTORIJA JE ISPISANA! Stef Kari prestigao Majkl Džordana!
Stef Kari
KošarkaSRBIN DIGAO NBA LIGU NA NOGE! IGRAČI SE KUNU U SVOG TRENERA: Donosi nam energiju! Najjači je kad uleti i počne da psuje na srpskom!
Darko Rajaković
EvroligaBOMBA! PARTIZAN DOVEO OGROMNO POJAČANJE: Igrao za čak OSAM NBA klubova, poseduje ogroman kvalitet...
Kameron Pejn

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA