Čudesni Somborac nastavlja da pomera granice u najjačoj ligi sveta.
POLA ČOVEK - POLA REKORD! Ovo što Srbin radi, košarka ne pamti: Nikola Jokić još jednom ispisao istoriju NBA lige!
Nastavlja se surova dominacija Nikole Jokića.
Denver je prethodne noći na svom terenu posle produžetka savladao Hjuston Roketse 128:125, a maestralni Srbin meč je završio sa impresivnim učinkom - 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.
Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Bio je to ukupno 176. tripl-dabl Jokića u karijeri i sada ga od legendarnog Oskara Robertsona deli još svega pet!
Jokić je na meču protiv Hjustona ispisao i nove stranice istorije NBA. Naime, reprezentativac Srbije izjednačio se sa slavnim Robertsonom na vrhu večne liste po broju mečeva sa 35+ poena, 15+ skokova i 10+ asistencija.
Nikola Jokić i Oskar Robertson imaju po trinaest takvih duela, dok je Vilt Čemberlen na trećoj poziciji sa 12.
