Slušaj vest

Nastavlja se surova dominacija Nikole Jokića.

Denver je prethodne noći na svom terenu posle produžetka savladao Hjuston Roketse 128:125, a maestralni Srbin meč je završio sa impresivnim učinkom - 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

1/6 Vidi galeriju Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bio je to ukupno 176. tripl-dabl Jokića u karijeri i sada ga od legendarnog Oskara Robertsona deli još svega pet!

Jokić je na meču protiv Hjustona ispisao i nove stranice istorije NBA. Naime, reprezentativac Srbije izjednačio se sa slavnim Robertsonom na vrhu večne liste po broju mečeva sa 35+ poena, 15+ skokova i 10+ asistencija.

Nikola Jokić i Oskar Robertson imaju po trinaest takvih duela, dok je Vilt Čemberlen na trećoj poziciji sa 12.

Kurir sport