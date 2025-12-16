JOKIĆ JE POČEO SAM SEBI DA ASISTIRA - ALI STVARNO! Genijalan potez Srbina koji do sada niste videli! (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su posle produžetka Hjuston Roketse rezultatom 128:125 uz još jednu impresivnu partiju srpskog asa Nikole Jokića.
Centar Denvera bio je nerešiva enigma za odbranu gostujućeg tima. Meč je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.
Na sve moguće načine pokušavali su da ga zaustave Roketsi, ali to im nije polazilo za rukom. Čak i u momentima kada je delovalo da je u bezizlaznoj situaciji uspevao je da pronađe pravo rešenje.
Na ovom meču uspeo je i sam sebi da asistira Nikola. Dobio je loptu i krenuo da "zida" leđima sebi poziciju. Ostao je u jednom momentu bez driblinga i rivali su ga udvojili. Delovalo je da nema rešenje, a onda je usledila magija. Asistirao je sebi od tablu, napravio sjajan okret i položio loptu u koš.
Njegov genijalan potez zapalio je društvene mreže.
Uživajte:
Kurir sport