Slušaj vest

Ko gubi, ima pravo da se ljuti! Turski košarkaš Alperen Šengun bio je frustriran nakon nove rapsodije Nikole Jokića.

Neviđeni spektakl priredili su prehtodne noći ljubiteljima košarke Nagetsi i Roketsi.

Posle neviđene drame i produžetka Denver je na svom terenu savladao Hjuston rezultatom 128:125, a meč je obeležio nezaboravan okršaj Nikole Jokića i Alperena Šenguna.

1/6 Vidi galeriju Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

I jedan i drugi meč su završili sa tripl-dabl učinkom.

Nikola Jokić bio je najefikasniji akter meča sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, dok je Turčin, koga zbog stila igre često porede sa Somborcem, zabeležio 33 poena uz 10 skokova i 10 asistencija.

Nakon pohvala na račun Nikole, žalio se na suđenje Šengun. Tvrdi da je Srbin zaštićen od strane arbitara i da ga je zato nemoguće čuvati.

"On je neverovatan, sjajan ofanzivan igrač, može da uradi sve u napadu. Ima i Džamala uz sebe. Pokušao sam da ga čuvam, ali ne smeš da ga pipneš, dobije faul svaki put" kaže Šengun.

Na pitanje novinara da li imaju isti kriterjum kada je on u pitanju, Šengun je kao iz topa odgovorio:

"Dođavola, ne! On je bio MVP, siguran sam da u mojim godinama ni on nije dobijao te faulove. Na kraju, doći ću i ja tamo", kaže Turčin i dodaje:

"On je prošao ceo taj put da bi došao ovde i dobijao te faulove, ali to spušta drugog igrača jer ne možeš ništa da uradiš. On već pogađa teške šuteve, a u isto vreme u suštini ne možeš da ga pipneš, teško ga je čuvati".

Nikola Jokić i Alperen Šengun Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Osvrnuo se Šengun i na svoj nadimak "Bejbi Jokić". Nekad mu je prijao, danas više ne...

"Bilo je kul čuti to kada dođeš u ligu. On je najbolji igrač u ligi i onda dođeš i upoređuju te s njim, lepo je čuti. Ali sada, ja sam na svom putu. Predvodim jedan od najboljih timova u ligi. Vremenom će se to promeniti, ali ne možeš prestati da govoriš ljudima "nemojte me zvati ovako". Oni me zovu kako god žele. Hajde da vidimo hoće li se promeniti ili ne sa mojom igrom", poručio je Šengun.

Poslušajte celu izjavu turskog reprezentativca:

Kurir sport