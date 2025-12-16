Slušaj vest

Košarkaši Toronta pobedili su u gostima Majami sa 106:96 i tako prekinuli niz od četiri poraza, a meč je obeležila i povreda srpskog košarkaša Nikole Jovića.

Jović je doživeo povredu lakta u prvoj četvrtini pošto je dobio težak faul od Kolina Mareja Bojlsa prilikom pokušaja zakucavanja i pao je na parket samo 12 sekundi nakon što je ušao u igru.

Najefikasniji u ekipi Darka Rajakovića bili su Brendon Ingram sa 28 i Skoti Barns sa 17 poena i deset skokova, dok su na drugoj strani Bem Adebajo i Norman Pauel postigli po 20 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Nikola Jović raskrvario prst Izvor: Arena 1 Premium