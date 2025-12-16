Slušaj vest

Crni niz Klipersa je sada na četiri utakmice, a rezultat ovog meča je bio 121:103.

Bogdan Bogdanović je za 19 minuta u igri postigao sedam poena, uz tri asistencije i tri skoka. Pogodio je srpski reprezentativac dva od šest šuteva iz igre, a oba puta kada je bio precizan šutirao je za tri poena.

Njegov učinak nije pomogao Klipersima da izbegnu 20. poraz u sezoni.

1/15 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

Bogdanov tim je imao prednost nakon prvih 12 minuta, ali je već u narednoj Memfis preuzeo kontrolu.

Prednost domaćih je samo rasla, a meč je završen sa 18 poena razlike.

Džeren Džekson Junior je bio najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 31 poenom, a pored toga je imao po četiri skoka i asistencije, kao i dve ukradene lopte, ali i čak pet blokada. Njegov saigrač Kem Spenser je dodao 27 poen.

U poraženom sastavu je najefikasniji bio Kavaj Lenard sa 21 poenom.

Klipersi sada imaju učinak od šest pobeda i 20 poraza, a Memfis 12 pobeda i 14 poraza.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice:

Bonus video: