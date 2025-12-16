Lekarski tim je odmah uleteo na parket, zabrinuti saigrači okružili su Nikolu, a prišao je i trener Erik Spolstra sa članovima stručnog štaba. Pošto su mu fiksirali desnu ruku, Jović je ustao i uz pratnju doktora krenuo ka svlačionici. Uprkos ogromnom bolu, Srbin je u jednom momentu nabacio osmeh na lice i izazvao ovacije publike.

"Ludi Srbin, nisam mogao da verujem da se smeje i šali dok smo mu prilazili. Verovatno je video izraze na našim licima. Bio je to težak pad i izgleda da smo izbegli katastrofu. Pao je veoma snažno i rasekao lakat, bilo je krvi, ali je snimak pokazao da nema preloma, što je dobra vest. Ipak, biće bolno neko vreme. Sutra ćemo uraditi magnetnu rezonancu, samo da budemo sigurni da nema drugih oštećenja... ali kosti su u redu", otkrio je trener Majamija.