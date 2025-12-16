Slušaj vest

Somborac je fantastičnom partijom i tripl-dabl učinkom uz 39 poena, vodio Denver do pobede nad Hjustonom nakon produžetka. Radio je srpski košarkaš sve na parketu i pomogao svom timu da prekine niz od četiri poraza na domaćem terenu.

Način na koji je došao u dvoranu ostavio je jak utisak.

Nikola Jokić je pokazao svoj automobil, beli Rols-Rojs koji izgleda impresivno.

A, onda je izašao iz kola i pokazao stil oblačenja. Ovaj put je odlučio da obuče sive nijanse koje na njemu odlično stoje.

Pogledajte kako je izgledao Jokićev dolazak na utakmicu:

Nikola Jokić Rols-Rojsom stigao na utakmicu Izvor: Denver Nuggets

