Nikola Jokić je na terenu još jednom dokazao da je jedan od najboljih košarkaša na svetu, ali je i pokazao klasu van terena.
ČIST LUKSUZ I ELEGANCIJA, NEĆETE VEROVATI KADA VIDITE! Jokić se pojavio u Rols-Rojsu brutalnog izgleda, a tek kada je izašao iz automobila...
Somborac je fantastičnom partijom i tripl-dabl učinkom uz 39 poena, vodio Denver do pobede nad Hjustonom nakon produžetka. Radio je srpski košarkaš sve na parketu i pomogao svom timu da prekine niz od četiri poraza na domaćem terenu.
Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Način na koji je došao u dvoranu ostavio je jak utisak.
Nikola Jokić je pokazao svoj automobil, beli Rols-Rojs koji izgleda impresivno.
A, onda je izašao iz kola i pokazao stil oblačenja. Ovaj put je odlučio da obuče sive nijanse koje na njemu odlično stoje.
Pogledajte kako je izgledao Jokićev dolazak na utakmicu:
