Polako ali sigurno Nikola Jokić postaje najgora noćna mora turskog košarkaša Alperena Šenguna.

Svojim nadobudnim izjavama nakon trijumfa nad Srbijom na Eurobasketu, Šengun je očito probudio zver, pa Nikola sada koristi svaku priliku da mu stavi do znanja ko je tata NBA lige.

Posle sjajne partije u Rigi dizali su Šenguna u nebesa, govorili da više nije "Bejbi Jokić", već "Tata Šengun", ali Nikola im je ove sezone zapušio usta. U prva dva ligaška okršaja Soborac je protiv Šenguna zabeležio ukupno 73 poena, 25 skokova i 19 asistencija i tako pokazao da mu Turčin još uvek nije ni do kolena.

Ruku na srce, Šengun je protiv Denveraprikazao sjajnu partiju, upisao je 33 poena uz 10 skokova i 10 asistencija, ali Nikola je ponovo bio uspešniji.

Pokušavao je Turčin na sve moguće načine da ga zaustavi, ali uzalud... Bilo je jasno da je trostruki MVP još uvek prevelik zalogaj za njega. Srbin je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju najboljim ofanzivnim igračem u istoriji košarke.

U jednom duelu, koji je privukao veliku pažnju na mrežama, Šengun je snažnim faulom pokušao da zaustavi Jokića, ali srpski as je istrpeo udarac, pogodio uz faul i izazvao erupciju oduševljenja u "Bol areni".

Pogledajte kako je to izgledalo:

