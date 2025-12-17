Slušaj vest

Polako ali sigurno Nikola Jokić postaje najgora noćna mora turskog košarkaša Alperena Šenguna.

Svojim nadobudnim izjavama nakon trijumfa nad Srbijom na Eurobasketu, Šengun je očito probudio zver, pa Nikola sada koristi svaku priliku da mu stavi do znanja ko je tata NBA lige.

Posle sjajne partije u Rigi dizali su Šenguna u nebesa, govorili da više nije "Bejbi Jokić", već "Tata Šengun", ali Nikola im je ove sezone zapušio usta. U prva dva ligaška okršaja Soborac je protiv Šenguna zabeležio ukupno 73 poena, 25 skokova i 19 asistencija i tako pokazao da mu Turčin još uvek nije ni do kolena.

Ruku na srce, Šengun je protiv Denveraprikazao sjajnu partiju, upisao je 33 poena uz 10 skokova i 10 asistencija, ali Nikola je ponovo bio uspešniji.

U pobedi svog tima zabeležio je 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pokušavao je Turčin na sve moguće načine da ga zaustavi, ali uzalud... Bilo je jasno da je trostruki MVP još uvek prevelik zalogaj za njega. Srbin je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju najboljim ofanzivnim igračem u istoriji košarke.

U jednom duelu, koji je privukao veliku pažnju na mrežama, Šengun je snažnim faulom pokušao da zaustavi Jokića, ali srpski as je istrpeo udarac, pogodio uz faul i izazvao erupciju oduševljenja u "Bol areni".

Pogledajte kako je to izgledalo:

Kurir sport

Ne propustiteKošarka"DOĐAVOLA - NE SMEŠ NI DA GA PIPNEŠ!" Prepotentni Turčin kuka na sav glas! Posle poraza progovorio o Srbinu: Nekad mi je bio kul nadimak "Bejbi Jokić", ali...
Alperen Šengun
KošarkaATAMAN ŠOKIRAO REČIMA, TVRDI DA JE ŠENGUN BOLJI OD JOKIĆA! Mnogi su ostali u neverici zbog ovih reči! Čuveni trener objasnio zašto je Turčin bolji od Srbina!
Nikola Jokić, Alperen Šengun
KošarkaČIST LUKSUZ I ELEGANCIJA, NEĆETE VEROVATI KADA VIDITE! Jokić se pojavio u Rols-Rojsu brutalnog izgleda, a tek kada je izašao iz automobila...
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆ JE POČEO SAM SEBI DA ASISTIRA - ALI STVARNO! Genijalan potez Srbina koji do sada niste videli! (VIDEO)
Nikola Jokić

Nikola Jokić o Švedskoj Izvor: YouTube/DNVR Sports