Košarkaši Denver Nagetsa prekinuli su crni niz na domaćem terenu, pošto su nakon četiri uzastopna poraza u "Bol areni" prethodne noći savladali Hjuston Roketse.

Denver je slavio posle produžetka rezultatom 128:125, a najzaslužniji za trijumf bio je reprezentativac Srbije Nikola Jokić.

Čudesni Somoborac meč je završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom, zabeležio je 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

