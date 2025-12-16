Fantastično izdanje Srbina u novom trijumfu Nagetsa.
Tripl-dabl Srbina u pobedi Nagetsa - Nikola održao čas košarke Šengunu i ekipi: Pogledajte fotografije Jokića sa meča protiv Roketsa (GALERIJA)
Košarkaši Denver Nagetsa prekinuli su crni niz na domaćem terenu, pošto su nakon četiri uzastopna poraza u "Bol areni" prethodne noći savladali Hjuston Roketse.
Denver je slavio posle produžetka rezultatom 128:125, a najzaslužniji za trijumf bio je reprezentativac Srbije Nikola Jokić.
Čudesni Somoborac meč je završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom, zabeležio je 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.
Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
