Na krilima čudesnog Nikole Jokića Denver je posle četiri uzastopna poraza konačno slavio u svojoj "Bol areni".

Nagetsi su prethodne noći posle produžetka savladali Hjuston Roketse rezultatom 128:125, a igrač utakmice bio je srpski košarkaš Nikola Jokić.

Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Maestralni Soborac zabeležio je još jedan spektakularan tripl-dabl. Utakmicu je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Dovodio je do ludila Šenguna i ekipu, radio bukvalno šta je hteo na terenu... Pogađao kad je bilo najpotrebnije, dominirao u reketu, sjajno razigravao saigrače i atraktivnim potezima dizao publiku na noge.

Pogledajte kako je to izgledalo:

