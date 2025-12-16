Slušaj vest

Neverovatan peh doživeo je srpski košarkaš Nikola Jović prethodne noći.

Na utakmici protiv Toronta, mladi as Majamija ušao je na teren u prvoj četvrtini i posle svega 12 sekundi igre pretrpeo je ozbiljnu povredu.

Krenuo je Nikola u jednoj kontri Hita snažno na zakucavanje, košarkaš Toronta Kolin Marej Bojls je pokušao da ga zaustavi, Srbin je izgubio ravnotežu i doživeo jeziv pad.

Težak pad Nikole Jovića na meču protiv Toronta

Pao je na lakat desne ruke i ostao da leži na parketu. Prizor je bio uznemirujući, saigrači su se držali za glavu dok se Jović na parketu previjao od bolova.

Meč je odmah prekinut kako bi se Srbinu ukazala pomoć. Pošto su mu fiksirali desnu ruku, Jović je ustao i uz pratnju doktora otišao u svlačionicu.

Nakon meča, trener Erik Spolstra govorio je o povredi Srbina.

"Ludi Srbin, nisam mogao da verujem da se smeje i šali dok smo mu prilazili. Verovatno je video izraze na našim licima. Bio je to težak pad i izgleda da smo izbegli katastrofu. Pao je veoma snažno i rasekao lakat, bilo je krvi, ali je snimak pokazao da nema preloma, što je dobra vest. Ipak, biće bolno neko vreme. Sutra ćemo uraditi magnetnu rezonancu, samo da budemo sigurni da nema drugih oštećenja... ali kosti su u redu", otkrio je trener Majamija.

Pogledajte kako se Jović povredio:

Kurir sport