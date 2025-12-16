Slušaj vest

Trener Hjuston Roketsa, Ime Udoka, bio je nezadovoljan suđenjem na meču protiv Denvera.

Podsetimo, Nagetsi su posle produžetka savladali Roketse rezultatom 128:125, a Nikola Jokić meč je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Protivnici ne biraju sredstva da ga zaustave. Grebu ga, štipaju, mučki udaraju, a sudije uglavnom okreću glavu i sve to tolerišu.

Kada se dogodi, u izuzetno retkim slučajevima, da sudije odluče da rade svoj posao i sankcionišu oštru igru na Jokiću - istog momenta podigne se opšta pobuna "preko bare". Na arbitre se digne "kuka i motika", povede se žestoka kampanja protiv Srbina na društvenim mrežama i svi bruje o tome kako je zaštićen od strane sudija.

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon izuzetno uzbudljivog meča, Udoka je zbog Srbina osuo paljbu po arbitrima.

"Mislim da je ovo jedna od najgore suđenih utakmica koje sam video u poslednje vreme. Dvojica sudija uopšte nisu imala šta da traže na parketu, a šef sudijske ekipe se ponašao kao da je opčinjen zvezdom", rekao je Udoka aludirajući na to da je sudija bio fasciniran Nikolom Jokićem.

Trener Hjustona smatra da sudijski kriterijum nije bio ujednačen i da su Roketsi oštećeni u više navrata.

Posebno je izdvojio situaciju koja se dogodila na dve sekunde pre kraja regularnog dela meča, kada je Tompson faulirao Tima Hardveja pre nego što je lopta ubačena u igru, pa je Denver dobio slobodno bacanje za izjednačenje i produžetak.

Taj detalj, uz jedan nedosuđen faul nad Šengunom u produžetku najviše je iznervirao temperamentnog Udoku, koji je zbog prigovora dobio i tehničku grešku.

"Videli ste sve. Nedosledne odluke, različite kriterijume na istoj strani terena. Siguran sam da smo zaslužili još nekoliko odluka u našu korist", kaže Udoka i dodaje:

"Rekao sam igračima da nastave da budu ono što jesmo. Nećemo se prilagođavati lošim sudijama. Mi ćemo igrati svoju igru i nadati se da će oni uspeti da se prilagode i počnu da sude kako treba".

