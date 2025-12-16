Slušaj vest

Mladi košarkaš Dalasa, Kuper Fleg (18), ispisao je istoriju NBA lige.

Američki košarkaš je u porazu svog tima od Jute (140:133) zabeležio 42 poena i tako postao prvi tinejdžer koji je na jednoj utakmici uspeo da postigne 40+ poena.

Fleg je srušio rekord Lebrona Džejmsa iz 2001. godine, kada je popularni "Kralj" kao 19-godišnjak postigao 41 poen u dresu Klivlenda.

Fleg je šutirao iz igre 13/27, 12/23 za dva poena i 1/4 za tri. Ubacio je i 15 slobodnih bacanja iz 20 pokušaja. Uz to imao je i sedam skokova, šest asistencija, dve blokade i jednu ukradenu loptu.

Pogledajte najbolje poteze Flega na meču protiv Jute:

