Pokazao je Kuper Fleg svima zašto je bio prvi izbor na NBA draftu.
ČUDO U NBA - TINEJDŽER UBACIO 42 POENA! Srušio rekord Lebrona Džejmsa i ispisao istoriju najjače lige sveta! Prvi 18-godišnjak koji je ovo uspeo da uradi!
Mladi košarkaš Dalasa, Kuper Fleg (18), ispisao je istoriju NBA lige.
Američki košarkaš je u porazu svog tima od Jute (140:133) zabeležio 42 poena i tako postao prvi tinejdžer koji je na jednoj utakmici uspeo da postigne 40+ poena.
Fleg je srušio rekord Lebrona Džejmsa iz 2001. godine, kada je popularni "Kralj" kao 19-godišnjak postigao 41 poen u dresu Klivlenda.
Fleg je šutirao iz igre 13/27, 12/23 za dva poena i 1/4 za tri. Ubacio je i 15 slobodnih bacanja iz 20 pokušaja. Uz to imao je i sedam skokova, šest asistencija, dve blokade i jednu ukradenu loptu.
Pogledajte najbolje poteze Flega na meču protiv Jute:
