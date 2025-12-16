Velika greška u potpisu, preselili Bruna Fernanda u Izrael.
nestvarno
KAKVA GREŠKA! Bruno Fernando u Hapoelu, navijači u čudu šta su videli!
Neverovatna vest je osvanula na zvaničnom Instagram nalogu Evrokupa.
Naime, Bruno Fernando, košarkaš Partizana, greškom je preseljen u redove Hapoel Jerusalima...
Bruno Fernando Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia
Tačnije, Ajzea Mobli je stavio paraf na ugovor sa Hapoelom, ali je greškom potpisan Bruno Fernando.
Pogledajte:
Foto: Printscreen/Instagram/Eurocup
BONUS VIDEO:
