Slušaj vest

Patrik Beverli je postao novi košarkaš PAOK-a!

Beverli iza sebe ima prebogatu NBA karijeru, dok je odlučio još prethodnog leta da stigne u ekipu Hapoela iz Tel Aviva, a onda je pokušao da se vrati u NBA ligu. Ipak, u tome nije uspeo, pa se ponovo vratio u Grčku gde je već nastupao za Olimpijakos.

1/5 Vidi galeriju Patrik Beverli Foto: Profimedia, Piotr Matusewicz / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen / Twitter / AlexGoldenNBA

Kako navode inostrani mediji, Patrik Beverli će do kraja sezone inkasirati neverovatnih 600.000 evra od strane crno-bele ekipe.

On je svoju karijeru i počeo iz Evrope, pošto je prva ekipa u kjoj je zaigrao bio Dnjepar, a potom je igrao za Olimpijakos, Spartak iz Sankt Peterburga, odakle je otišao u Hjuston Roketse u kojima je proveo četiri godine.

Igrao je za Los Anđeles Kliperse, Čikago Bulse, Filadelfiju i Milvoki, pre nego je stigao u Evropu i Hapoel.

BONUS VIDEO: