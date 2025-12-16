Slušaj vest

Košarkaši Spartaka poraženi su večeras na gostujućem terenu od Le Mana 61:76 (16:17, 10:14, 23:32, 12:13) u šestom kolu Grupe H FIBA Lige šampiona.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Spartak Subotica Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Najefikasniji kod Spartaka bili su Olivije Hanlan sa 16 i Igor Drobnjak i Stefan Momirov sa po 12 poena.

Kod Le Mana bolji od ostalih bili su Trevor Hadžins sa 15, Džoni Berhanemeskl sa 13 i Dejvid Dileo sa 11 poena.

Spartak je završio na drugom mestu u grupi sa po tri pobede i poraza i od ranije je obezbedio plasman u doigravanje za plasman u osminu finala FIBA Lige šampiona.