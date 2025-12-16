Slušaj vest

Košarkaši Spartaka poraženi su večeras na gostujućem terenu od Le Mana 61:76 (16:17, 10:14, 23:32, 12:13) u šestom kolu Grupe H FIBA Lige šampiona.

Crvena zvezda - Spartak Subotica Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Najefikasniji kod Spartaka bili su Olivije Hanlan sa 16 i Igor Drobnjak i Stefan Momirov sa po 12 poena.

Kod Le Mana bolji od ostalih bili su Trevor Hadžins sa 15, Džoni Berhanemeskl sa 13 i Dejvid Dileo sa 11 poena.

Spartak je završio na drugom mestu u grupi sa po tri pobede i poraza i od ranije je obezbedio plasman u doigravanje za plasman u osminu finala FIBA Lige šampiona.

Ne propustiteKošarkaZVEZDA SE MUČILA, PA KONAČNO SLOMILA ŽILAVI SPARTAK! Bilo je svega u Pioniru, Nvora imao težak pad - Batler dominirao! Sledi Hapoel! (VIDEO+FOTO)
Džordan Nvora
KošarkaJEZIVO ŠTA JE DŽORDAN NVORA URADIO! Navijači Crvene zvezde u šoku - svi su u strahu da se nije i povredio!(VIDEO)
Džordan Nvora
Košarka"NE MOŽETE DA SHVATITE KAKO SE JA OSEĆAM, A TEK IGRAČI..." Saša Obradović zapretio Partizanu: Igraćemo još i bićemo bolji!
Saša Obradović
KošarkaJOVANOVIĆ PRED CRVENU ZVEZDU: Moramo da budemo fokusirani i pokažemo čvrstinu
Vladimir Jovanović

Crvena Zvezda - Spartak Izvor: Arena 1 Premium