Košarkaši Njujork Niksa osvojili su NBA kup, pošto su u finalu u Las Vegasu posle preokreta savladali San Antonio Sparse rezultatom 124:113.

Posle Los Anđeles Lejkersa i Milvoki Baksa, Niksi su treća franšiza koja je uspela da se upiše kao osvajač NBA kupa.

Ovo je prvi trofej Njujorka još od davne 1973. godine, kada su poslednji put bili šampioni NBA lige.

Sparsi su vodili veći deo utakmice, ali Niksi su u poslednjoj deonici pokazali pobednički karakter. Serijom 13:1 napravili su prekoret, preuzeli vođstvo i nisu ga ispuštali do kraja susreta.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je O-Dži Anunobi sa 28 postignutih poena, devet skokova i tri asistencije. Pratio ga je Džejlen Branson sa 25 poena i osam asistencija, dok je Karl-Entoni Tauns ubacio 16 poena i uhvatio 11 lopti, uprkos problemima sa povredom.

Među Sparsima se istakao Dilan Harper sa 21 poenom i sedam skokova. Viktor Vembanjama se zaustavio na 18, a Diaron Foks na 16 poena.

Za MVP turnira proglašen je Džejlen Branson.

Pogledajte najzanimljivije momente u finalu NBA kupa:

