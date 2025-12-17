Osim sportskog značaja, finale je imalo i ozbiljnu finansijsku dimenziju.
Košarkaši Njujork Niksa osvojili su NBA kup, pošto su u finalu u Las Vegasu posle preokreta savladali San Antonio Sparse rezultatom 124:113.
Ovo je trofej Niksa posle 52 godine. Dvostruki šampion NBA lige konačno će posle banera posvećenih šampionima iz 1970. i 1973. godine pod svodove svog Medison Skver Gardena podići jedan novi.
Njujork Niksi osvojili NBA kup Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Osim sportskog značaja, finale je imalo i ozbiljnu finansijsku dimenziju.
Verovali ili ne, svaki igrač Njujorka inkasiraće po 530.933 dolara premije, što predstavlja značajan bonus, posebno za mlađe i manje plaćene članove rotacije.
Sa druge strane, Sparsima kao vicešampionima pripada 212.373 dolara po igraču.
