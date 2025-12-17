Slušaj vest

Slovenac je odlučio da obraduje zaposlene u Los Anđeles Lejkersima, oko 100 njih, a to je otkrio trener Džej Džej Redik.

Redik je rekao da je Luka Dončić kupio ukupno 103 poklona.

- Kupio je poklone za sve u košarkaškim operacijama, mislim da je ukupno bilo 103 poklona. Veoma, veoma kvalitetan električni bicikl, tako da ću se radovati vožnji do plaže. Jedva čekam. Zaista lep gest s njegove strane. Momci su zaista, zaista uživali u tome - rekao je Redik.

Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ovo nije prvi put da je Slovenac darežljiv za vreme praznika, pošto je sličnu stvar radio i dok je bio član Dalasa.

A, po dolasku u Los Anđeles, Dončić je donirao 5.000 dolara kako bi se obnovio mural posvećen Kobiju Brajantu. Takođe, nakon velikih požara koji su uništili veliki deo jožne Kalifornije, donirao je 500.000 dolara za pomoć u saniranju.

Ne propustiteKošarkaPOTPUNI HAOS I LUDILO U ZAVRŠNICI! Dončić i Lejkersi ispustili 20 poena prednosti! Bruks ih šokirao, pa ušao u sukob sa Lebronom, a onda je kralj doneo pobedu
Dilon Bruks i Lebron Džejms
KošarkaBRUKA - DA LI JE MOGUĆE DA SUDIJE OVO NISU VIDELE?! Dončić odlepio, pa dobio tehničku! (VIDEO)
Luka Dončić
KošarkaONE SU LUKINA NAJVEĆA INSPIRACIJA! Detalj na Dončićevim patikama privukao veliku pažnju: Dirljiv gest kojim je pokazao koliko mu znače! (FOTO)
Luka Dončić
Košarka"BILO MI JE TEŠKO DA IH OSTAVIM..." Dončić vrlo emotivan nakon što je drugi put postao tata: "Dve devojčice, Sigurno će mi od života napraviti pakao"
Luka Dončić, Lejkersi - Finiks

Bonus video:

Izjava Luke Dončića posle poraza od Nemačke Izvor: Kurir