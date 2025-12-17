Slušaj vest

Iskusni srpski košarkaški trener, Vlade Đurović, otkrio kako je Dimitris Itudis postao saradnik Željka Obradovića.

Nakon trijuma Itudisovog Hapoela nad Crvenom zvezdom u 16. kolu Evrolige, Đurović se u studiju "Arene sport" prisetio početaka karijere uspešnog grčkog trenera.

"Studirao je u Zagrebu, na košarkaškom odseku, kao i mnogi Grci. Vratio se u Solun i radio je u malom klubu u trećoj ligi. Jedan moj prijatelj advokat mi ga je preporučio dok sam ja bio u Panioniosu", otkriva Đurović.

Odlazak Đurovića iz Panioniosa poklopio se sa dolaskom Željka Obradovića na mesto trenera Panatinaikosa. Željku je bio potreban asistent, pa je nazavao iskusnog kolegu.

"Kada sam odlazio, Željko je dolazio u Panatinaikos i pitao me da li imam nekoga. Rekao mi je da mu treba prevodilac više nego pomoćnik, jer nije bio siguran u engleski. Rekao sam mu: "Imam momka koji dobro govori i srpski i engleski"", otkrio je Đurović.

1/5 Vidi galeriju Dimitris Itudis Foto: Starsport, Screenshot, Ivan S Ivanov/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Ispostavilo se da je njihova saradnja bila pun pogodak. Zajedno su osvojili sve što se moglo osvojiti sa Panatinaikosom.

"To je bila neverovatna kombinacija. Sa znanjem koje je stekao uz Željka Itudis je kasnije otišao u CSKA i osvojio Evroligu kao prvi trener", istakao je Đurović.

Kurir sport