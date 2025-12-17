Slušaj vest

Komesar NBA lige, Adam Silver, govorio je o novom takmičenju koje najjača liga sveta pokreće u Evropi.

Na konferenciji za medije, koju je održao pred finale NBA kupa u Las Vegasu, prvi čovek najmoćnije sportske organizacije osvrnuo se i na projekat koji NBA priprema na Starom kontinentu.

"Rekao bih da trenutno bacamo veoma, veoma široku mrežu i u suštini poručujemo svima koji su zainteresovani: dođite kod naših bankara, objasnite nam zašto ste zainteresovani, kako vidite tu priliku i koje biste resurse uložili u osnivanje tima, a mi zatim sve te informacije uzimamo i analiziramo", rekao je Silver.

Pregovori startuju početkom 2026. godine, dodaje Silver.

"Mislim da ćemo negde krajem januara, ili tokom januara, biti u poziciji da vodimo ozbiljnije razgovore sa tim zainteresovanim stranama".

Novac u prvom planu

Planirano je da NBA Evropa počne sa radom 2027. godine, što znači su u toku intenzivne pripreme i formiranje konačne strukture takmičenja. Očekuje se da će ovaj poduhvat izazvati veliki interes među navijačima, kao i među sponzorima i medijima, s obzirom na to da će uključivati neke od najpoznatijih i najuspešnijih klubova iz Evrope.

U okviru ovog projekta, planira se organizacija mečeva koji bi se održavali na raznim lokacijama širom Evrope. Ovo bi dodatno omogućilo navijačima da uživaju u košarkaškim spektaklima u njihovim gradovima, što bi moglo doprineti popularizaciji sporta.

Srbija ih ne zanima

NBA trenutno ne zanimaju tradicija, popularnost sporta, rezultati, navijači... Sve se vriti isključivo oko novca.

Naše tržište im nije zanimljivo, pa o Partizanu i Crvenoj zvezdi trenutno ne razmišljaju. Ovo podneblje nije zanimljivo zbog marketinga, nemaju interes da im timovi iz Srbije budu u takmičenju i akcenat im je na klubovima iz Zapadne Evrope i sa velikih tržišta.

Biće to liga od 16 timova, a učestvovaće sve glavne evropske prestonice, pa ćemo tako imati klubove iz Rima, Londona, Berlina... Velikani evropskog fudbala formiraće svoje košarkaške timove i u novoj NBA Evropa ligi imaćemo najverovatnije KK Mančester Junajted i KK Pari Sen Žermen.

Kurir sport