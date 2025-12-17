Slušaj vest

Američki egzibicioni košarkaški tim Harlem globtroters (Globetrotters) kreće na svetsku turneju povodom obeležavanja 100 godina postojanja, a jedna od stanica naredne godine biće i Beograd, saopšteno je danas.

Globtrotersi će gostovati u Beogradu u hali "Aleksandar Nikolić" 3. novembra 2026. godine od 20.00.

Biće to peto gostovanje ove popularne ekipe u Srbiji. Prvo je bilo još davne 1959. godine na stadionu Partizana.

"Tokom turneje publika širom sveta moći će da uživa u bravurama najboljih igrača ovog tima, od neverovatnih zakucavanja do zapanjujućih trikova, sve ono što Globtroterse čini jedinstvenim", navodi se u saopštenju.

Harlem globtroters je američki egzibicioni košarkaški tim, osnovan 1926. godine i do sada su odigrali više od 26.000 utakmica u više od 120 zemalja.

Kurir sport/Beta

