Slušaj vest

Toronto Reptorsi koje sa klupe vodi srpski stručnjak Darko Rajaković su zainteresovani za Domantasa Sabonisa i Entonija Dejvisa.

Malo ko je očekivao u ovako dobar start kanadske franšize koja je treća na Istoku sa 16 pobeda i 11 poraza.

Kako javlja dobro obavešteni Džejk Fišer, ne planiraju tu da stanu i zbog toga žele da akvitiraju jednu od pomenute dve bombe u vidu pojačanja.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Entoni Dejvis je već neko vreme "ni na nebu ni na zemlji," dok je Domantas Sabonis vidno nezadovoljan u Sakramento Kingsima.

Kurir sport / Espresso

Ne propustiteKošarkaJEZIV PAD I POVREDA MALEROZNOG NIKOLE JOVIĆA! Pokušao da zakuca, pa pao na lakat! Previjao se od bolova! (VIDEO)
Nikola Jović
KošarkaSRBIN DIGAO NBA LIGU NA NOGE! IGRAČI SE KUNU U SVOG TRENERA: Donosi nam energiju! Najjači je kad uleti i počne da psuje na srpskom!
Darko Rajaković
KošarkaRAJAKOVIĆ NE IDE U VEGAS! Toronto ostao bez polufinala NBA kupa - krivac je nestvarni Branson! (VIDEO)
Darko Rajaković
KošarkaRAJAKOVIĆEV TORONTO PREGAŽEN! Šarlot demolirao Reptorse u gostima (VIDEO)
Darko Rajaković

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA