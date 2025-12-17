Slušaj vest

Toronto Reptorsi koje sa klupe vodi srpski stručnjak Darko Rajaković su zainteresovani za Domantasa Sabonisa i Entonija Dejvisa.

Malo ko je očekivao u ovako dobar start kanadske franšize koja je treća na Istoku sa 16 pobeda i 11 poraza.

Kako javlja dobro obavešteni Džejk Fišer, ne planiraju tu da stanu i zbog toga žele da akvitiraju jednu od pomenute dve bombe u vidu pojačanja.

1/7 Vidi galeriju Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Entoni Dejvis je već neko vreme "ni na nebu ni na zemlji," dok je Domantas Sabonis vidno nezadovoljan u Sakramento Kingsima.

Kurir sport / Espresso