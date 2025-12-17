CSKA iz Moskve ubedljivo je savladao Uralamaš iz Jekaterinburga sa 86:64
LUKA MITROVIĆ ZABLISTAO U DRESU CSKA: Bivši igrač Zvezde vodio do ubedljive pobede...
Među najboljima u redovima pobednika bio je srpski košarkaš Luka Mitrović.
Luka Mitrović - KK Crvena zvezda Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Printskrin/jutjub, Starsport/ Srđan Stevanović
Mitrović je iznenadio javnost odlukom da karijeru nastavi u Rusiji.
Proveo je na parketu 21 minut i zato vreme upisao 12 poena uz devet skokova i dve asistencije.
Bio je gotovo nepogrešiv, a na kraju je sakupio indeks od 21, po čemu je bio najbolji akter utakmice.
