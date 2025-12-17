Slušaj vest

Među najboljima u redovima pobednika bio je srpski košarkaš Luka Mitrović.

Luka Mitrović - KK Crvena zvezda Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Printskrin/jutjub, Starsport/ Srđan Stevanović

Mitrović je iznenadio javnost odlukom da karijeru nastavi u Rusiji.

Proveo je na parketu 21 minut i zato vreme upisao 12 poena uz devet skokova i dve asistencije.

Bio je gotovo nepogrešiv, a na kraju je sakupio indeks od 21, po čemu je bio najbolji akter utakmice.

Mitrović je iznenadio javnost odlukom da karijeru nastavi u Rusiji, ali tamo mu za sada sasvim dobro ide

zvezdamonaco-23.jpg
zvezda-panathinaikos-80630.JPG
zvezdamonaco-28.jpg

Bibras Natho na utakmici Partizan - Virtus Izvor: Kurir