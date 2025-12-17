Slušaj vest

U emisiji "Game Changers" na nacionalnoj grčkoj televiziju ERT, Željko Obradović je otkrio da nije završio trenersku karijeru, ali da nijednu ponudu neće razmatrati do kraja juna.

"Trenutno ne razmišljam ni o čemu drugom, osim o porodici. Do kraja juna neću raditi ni za jedan klub. Tokom ovog perioda ne nameravam da razmatram nikakav predlog za saradnju, bez obzira odakle dolazi“, rekao je Obradović.

Podsetimo, krajem novembra popularni Žoc je podneo ostavku na mesto šefa struke Partizana, a početkom tekućeg meseca u opširnom obraćanju javnosti je objasnio svoju odluku.

