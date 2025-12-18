Slušaj vest

Košarkaši Čikaga predvođeni sjajnim Džošom Gidijem savladali  su na svom terenu Klivlend sa 127:111.

Fantastični Gidi upisao je šesti tripl-dabl u sezoni postigavši 23 poena uz 11 skokova i 11 asistencija.

Kobi Vajt je pobedi Bulsa doprineo sa 25 poena, dok je Nikola Vučević ubacio 20. U redovima Klivlenda najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 32 ubačena poena.

Čikago sada ima 11 pobeda i 15 poraza, dok je skor Klivlenda 15-13.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaBOMBA U NBA LIGI! SABONIS ILI DEJVIS DOLAZE KOD SRPSKOG TRENERA! Toronto želi da dovede brutalna pojačanja!
Darko Rajaković
KošarkaADAM SILVER PROGOVORIO O PROJEKTU NBA EVROPA: Svi zainteresovani neka dođu i predstave plan - u januaru kreću ozbiljni pregovori!
profimedia-0933217265.jpg
KošarkaNEVEROVATNI LUKA DONČIĆ! Slovenac kupio 103 skupa poklona i počastio sve u Lejkersima!
Luka Dončić
KošarkaNABEĐENI ŠENGUN IMAĆE NOĆNE MORE ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Pogledajte kako je Somborac upropastio nesrećnog Turčina: Čoveče, gde ćeš na stenu bez opreme?! (VIDEO)
Alperen Šengun, Nikola Jokić

Zvižduci za košarkaše Partizana posle poraza Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić