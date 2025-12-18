As Čikaga zabeležio šesti tripl-dabl ove sezone.
AUSTRALIJANAC IGRA KOŠARKU ŽIVOTA! Bulsi srušili Klivlend, fantastični Gidi zabeležio šesti tripl-dabl u sezoni! (VIDEO)
Košarkaši Čikaga predvođeni sjajnim Džošom Gidijem savladali su na svom terenu Klivlend sa 127:111.
Fantastični Gidi upisao je šesti tripl-dabl u sezoni postigavši 23 poena uz 11 skokova i 11 asistencija.
Kobi Vajt je pobedi Bulsa doprineo sa 25 poena, dok je Nikola Vučević ubacio 20. U redovima Klivlenda najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 32 ubačena poena.
Čikago sada ima 11 pobeda i 15 poraza, dok je skor Klivlenda 15-13.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
