Nekadašnji centar Partizana Džok Lendejl zabeležio je dabl-dabl na ovom meču.
SJAJNA PARTIJA BIVŠEG CENTRA PARTIZANA! Memfis u gostima savladao Minesotu: Pogledajte najzanimljivije momente sa meča! (VIDEO)
Najbolji u pobedničkom timu bili su Džaren Džekson sa 28 poena i 12 skokova i bivši as Partizana Džok Lendejl koji je upisao 20 poena i deset skokova.
Džulijus Rendl je postigao 21 poen za Minesotu i bio je najefikasniji, Donte Divićenco je upisao 19 poena i 11 skokova, dok je Rudi Gober meč završio sa 16 poena i 16 skokova.
Ekipa Memfisa posle ove pobede ima skor od 13/14, dok je Minesota na učinku od 17 pobeda i deset poraza.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
