Košarkaši Memfisa savladali su prethodne noći u gostima Minesotu rezultatom 116:110.

Najbolji u pobedničkom timu bili su Džaren Džekson sa 28 poena i 12 skokova i bivši as Partizana Džok Lendejl koji je upisao 20 poena i deset skokova.

Džulijus Rendl je postigao 21 poen za Minesotu i bio je najefikasniji, Donte Divićenco je upisao 19 poena i 11 skokova, dok je Rudi Gober meč završio sa 16 poena i 16 skokova.

Ekipa Memfisa posle ove pobede ima skor od 13/14, dok je Minesota na učinku od 17 pobeda i deset poraza.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport