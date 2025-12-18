TRENER DENVERA OTKRIO NA KOJI NEOBIČAN NAČIN KOMUNICIRA SA JOKIĆEM! Srbin je video i zna sve, a kada mu na telefon stigne link...
Nagetsi imaju učinak od 19 pobeda i šest poraza, a ispred njih je samo Oklahoma. Denver se nalazi u seriji od pet vezanih pobeda, najviše zahvaljujući srpskom košarkašu.
Nikola Jokić ove sezone u proseku beleži 29,8 poena, 12,4 skokova i 10,8 asistencija po utakmici.
Pomoćni trener Denvera Džered Dadli je otkrio na koji način često komunicira sa košarkašima i kako se prilagodio eri društvenih mreža. Poručio je, takođe, da zbog gustog rasporeda, ekipe nemaju puno prostora za jake treninge i da se puno računa na mentalnu pripremu.
- Mogu ovim momcima da pošaljem Jutjub linkove sa kretnjama i oni mi odgovaraju porukama. Nađemo se ujutru i gledamo snimke. Kada sam bio u Lejkersima, nikada nismo trenirali. Sve je bilo mentalno, sa Lebronom Džejmsom i Ražonom Rondom. Ovaj tim je veoma sličan - rekao je Dadli i dodao:
- Ako će već biti na društvenim mrežama i telefonima, ja im stalno šaljem Jutjub linkove. I Jokić i Marej odgovaraju odmah! Znam i ko je gledao, mogu da vidim broj pregleda na linku, tako da znam da su ovi momci potpuno fokusirani.
Istakao je Dadli da je srpski košarkaš naučio svaku opciju protivničkih ekipa kada je reč o pokušaju da ga zaustave na parketu.
- Jokić je video svaku vrstu odbrane. Igrao je protiv svake vrste odbrane. Naš posao kao trenera je samo da odredimo tajming, ali za ove momke je to lako.
A kada je reč o delovanju Somborca u trenucima kada se Denver brani...
- Imali smo Jokića visoko, imali smo Jokića u 'dropu' (povlačenju u reket) kao da je Rudi Gober, imao sam ga da čuva krila. Cilj je da napravimo šemu u kojoj Jokić ne mora da trči u ugao terena tokom rotacija.
Košarkaš Nagetsa Kem Džonson je dobio pitanje "da li Denver ima najboljeg razbijača zonske odbrane u ligi", misleći naravno na Srbina. Džonson se nasmejao, pa poručio:
- Da, da... Probali smo to (zonu) na treningu u predsezoni i bilo je samo kao... Odmah sam rekao: 'O da, verovatno nećemo viđati mnogo zonske odbrane protiv nas'. Sa tako pametnim momcima, to se lako reši - rekao je Džonson.
Centar Jonas Valančijunas, koji je od ove sezone deo ekipe iz Kolorada je pričao o tome zašto napad njegovog tima funkcioniše dobro.
- To je napad koji savršeno odgovara visokom igraču. Delimo loptu, svi dodirnu loptu, svi postavljaju blokove. Iako nekad igramo 'izolaciju', mi smo timski orijentisani - zaključio je Litvanac.
Bonus video: