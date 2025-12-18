Slušaj vest

Podsetimo, NBA pokreće svoje takmičenje u Evropi, koje će najverovatnije startovati na jesen 2027. godine.

Biće to liga od 16 timova u kojoj će učestvovati ekipe iz glavnih evropskih prestonica, ali i "košarkaški velikani" poput Mančester Junajteda i PSŽ.

NBA, barem u ovom momentu, nije zainteresovan za ono što srpski klubovi donose evropskoj košarci i mogu da pruže novom takmičnju, pa su trenutno daleko od bilo kakvih planova, za razliku nekih drugih evroligaških timova.

O novom projektu NBA govorio je i trener Bešiktaša Dušan Alimpijević.

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon proaza turskog tima u Londonu, novinari su pitali Alimpijevića da li postoji mogućnost da se Bešiktaš u budućnosti gledamo u novoj NBA Evropa ligi.

"Smatram da bi trebalo da pričamo o NBA drugi put", rekao je selektor Srbije.

"Sada smo odigrali utakmicu Evrokupa koji je u organizaciji Evrolige. Kad NBA bude došao u Evropu, govorićemo o ovoj temi. Kao što možete da vidite, nisu voljni da uključe prevelik broj timova. Nisam, recimo, čuo da se zanimaju za bilo koji srpski tim i nisam siguran kakav će to projekat da bude. Videćemo", dodao je Alimpijević.

