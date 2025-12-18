ALIMPIJEVIĆ PROGOVORIO O NBA EVROPA LIGI: Nisam čuo da ih zanimaju srpski timovi!
Podsetimo, NBA pokreće svoje takmičenje u Evropi, koje će najverovatnije startovati na jesen 2027. godine.
Biće to liga od 16 timova u kojoj će učestvovati ekipe iz glavnih evropskih prestonica, ali i "košarkaški velikani" poput Mančester Junajteda i PSŽ.
NBA, barem u ovom momentu, nije zainteresovan za ono što srpski klubovi donose evropskoj košarci i mogu da pruže novom takmičnju, pa su trenutno daleko od bilo kakvih planova, za razliku nekih drugih evroligaških timova.
O novom projektu NBA govorio je i trener Bešiktaša Dušan Alimpijević.
Nakon proaza turskog tima u Londonu, novinari su pitali Alimpijevića da li postoji mogućnost da se Bešiktaš u budućnosti gledamo u novoj NBA Evropa ligi.
"Smatram da bi trebalo da pričamo o NBA drugi put", rekao je selektor Srbije.
"Sada smo odigrali utakmicu Evrokupa koji je u organizaciji Evrolige. Kad NBA bude došao u Evropu, govorićemo o ovoj temi. Kao što možete da vidite, nisu voljni da uključe prevelik broj timova. Nisam, recimo, čuo da se zanimaju za bilo koji srpski tim i nisam siguran kakav će to projekat da bude. Videćemo", dodao je Alimpijević.
