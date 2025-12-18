Zanimljiv komentar dao je Dvejn Vašington o navijačima Partizana.
VAŠINGTON O ZVIŽDUCIMA SA TRIBINA: U Srbiji smo, takvi su navijači - to je što je!
Nakon ubedljivog poraza od Virtusa (68:86) u krcatoj "Beogradskoj areni" košarkaš Partizana Dvejn Vašington izneo je svoje utiske.
KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
Posle debakla na domaćem tetrenu, nezadovoljni navijači Partizana gromoglasnim zvižducima ispratili su svoje igrače u svlačionicu. Sterling Braun je jasno poručio da ga ne zanima reakcija navijača, a ni Dvejn Vašington se nije preterano potresao zbog zvižduka sa tribina.
"Imamo vatrene navijače, očekivano je ovo ako zabrljamo. Tu smo gde smo trenutno. U Srbiji smo, takvi su navijači, to je što je", rekao je Vašington.
