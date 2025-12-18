Slušaj vest

Nakon ubedljivog poraza od Virtusa (68:86) u krcatoj "Beogradskoj areni" košarkaš Partizana Dvejn Vašington izneo je svoje utiske.

1/22 Vidi galeriju KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Posle debakla na domaćem tetrenu, nezadovoljni navijači Partizana gromoglasnim zvižducima ispratili su svoje igrače u svlačionicu. Sterling Braun je jasno poručio da ga ne zanima reakcija navijača, a ni Dvejn Vašington se nije preterano potresao zbog zvižduka sa tribina.

"Imamo vatrene navijače, očekivano je ovo ako zabrljamo. Tu smo gde smo trenutno. U Srbiji smo, takvi su navijači, to je što je", rekao je Vašington.

Zvižduci za košarkaše Partizana posle poraza Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Kurir sport