IDEMOOO - SVI ZA NIKOLU JOKIĆA! Počelo glasanje za NBA Ol-star u Los Anđelesu!
Glasanje za NBA Ol-star 2026. zvanično je počelo.
Ol-star meč odigraće se 15. februara 2026. godine u Los Anđelesu, učesnici će biti izabrani na osnovu kombinovanog glasanja navijača, igrača i medija, a najveći uticaj ima publika, čiji glasovi čine 50 odsto izbora.
Navijači mogu glasati za najbolje igrače iz Istočne i Zapadne konferencije NBA, a glasanje je otvoreno do 14. januara.
Ovogodišnji Ol-star biće odigran u formatu sa tri ekipe, kao i prethodne godine. Svaki tim imaće po osam igrača - ukupno osam internacionalaca i 16 američkih košarkaša. U prvoj fazi biće izabrano po 12 igrača iz Istočne i Zapadne konferencije.
Među sigurnim učesnicima nalazi se Nikola Jokić. Centar Denvera je glavni kandidat za MVP priznanje i njegovo mesto u startnoj petorci je već osigurano.
Pored Nikole, možete glasati i za ostale srpske košarkaše. Tu su Bogdan Bogdanović, Nikola Jović i Tristan Vukčević.
Glasanje se može obaviti na zvaničnom sajtu NBA lige.
Kurir sport