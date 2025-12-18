Slušaj vest

Glasanje za NBA Ol-star 2026. zvanično je počelo.

Ol-star meč odigraće se 15. februara 2026. godine u Los Anđelesu, učesnici će biti izabrani na osnovu kombinovanog glasanja navijača, igrača i medija, a najveći uticaj ima publika, čiji glasovi čine 50 odsto izbora.

Navijači mogu glasati za najbolje igrače iz Istočne i Zapadne konferencije NBA, a glasanje je otvoreno do 14. januara.

Ovogodišnji Ol-star biće odigran u formatu sa tri ekipe, kao i prethodne godine. Svaki tim imaće po osam igrača - ukupno osam internacionalaca i 16 američkih košarkaša. U prvoj fazi biće izabrano po 12 igrača iz Istočne i Zapadne konferencije.

Među sigurnim učesnicima nalazi se Nikola Jokić. Centar Denvera je glavni kandidat za MVP priznanje i njegovo mesto u startnoj petorci je već osigurano.

Pored Nikole, možete glasati i za ostale srpske košarkaše. Tu su Bogdan Bogdanović, Nikola Jović i Tristan Vukčević.

Glasanje se može obaviti na zvaničnom sajtu NBA lige.

Kurir sport