Zvezda je u prvom meču u Atini poražena rezultatom 76:85.

Najefikasnija u ekipi Zvezde, koju sa klupe vodi Marina Maljković, bila je Alina Jagupova sa 16 poena, uz šest asistencija i pet skokova.

Ivon Anderson je za crveno-bele postigla 14 poena, dok je Dorian Dahan Sujić upisala 11 poena i sedam uhvaćenih lopti.

Najbolji učinak u grčkoj ekipi imala je Joana Krimili sa 21 poenom i sedam skokova, a dva poena manje upisala je Fejonda Fidžerald, uz osam skokova i četiri asistencije.

Panatinaikos će u osmini finala Evrokupa igrati protiv poljskog Sosnoveca.

(Beta)

Džared Batler pred meč sa Virtusom Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić