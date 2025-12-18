Košarkašice Crvene zvezde nisu uspele da se plasiraju u osminu finala Evrokupa, pošto su u Hali sportova "Ranko Žeravica" poražene od Panatinaikosa sa 68:69 (19:15, 15:18, 17:11, 17:25), u revanš meču šesnaestine finala.
KOŠARKAŠICE ZVEZDE BEZ OSMINE FINALA EVROKUPA: Crveno-bele poražene od Olimpijakosa u revanš meču
Zvezda je u prvom meču u Atini poražena rezultatom 76:85.
Najefikasnija u ekipi Zvezde, koju sa klupe vodi Marina Maljković, bila je Alina Jagupova sa 16 poena, uz šest asistencija i pet skokova.
Ivon Anderson je za crveno-bele postigla 14 poena, dok je Dorian Dahan Sujić upisala 11 poena i sedam uhvaćenih lopti.
Najbolji učinak u grčkoj ekipi imala je Joana Krimili sa 21 poenom i sedam skokova, a dva poena manje upisala je Fejonda Fidžerald, uz osam skokova i četiri asistencije.
Panatinaikos će u osmini finala Evrokupa igrati protiv poljskog Sosnoveca.
(Beta)
