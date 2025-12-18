Američka profesionalna košarkaška liga (NBA) objavila je idealnu petorku nedavno završenog NBA kupa, koji je pripao ekipi Njujork Niksa.
Košarka
OBJAVLJEN IDEALAN TIM NBA KUPA: Odabrao ih je medijski panel od 20 glasača
Slušaj vest
U idealnom timu NBA kupa nalaze se dvojica igrača Niksa - Džejlen Branson i Karl-Entoni Tauns, igrač San Antonija Dearon Foks, slovenački reprezentativac i član Los Anđeles Lejkersa - Luka Dončić, kao i igrač Oklahoma sitija Šej Gildžes-Aleksander.
Idealni tim odabrao je medijski panel od 20 glasača, na osnovu učinka igrača u grupnoj i nokaut fazi takmičenja, a košarkaši su izabrani bez obzira na pozicije.
Niksi su u noći utorak na sredu u finalu NBA kupa u Las Vegasu savladali San Antonio sa 124:113, čime su osvojili prvi trofej nakon 1973. godine.
(Beta)
Reaguj
Komentariši